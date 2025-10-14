L’Italia torna in campo a Udine per assicurarsi il playoff nelle qualificazioni Mondiali: di fronte Israele, battuto 5-4 a settembre. Agli Azzurri basta un pareggio per essere sicuri di non arrivare terzi, resta imprendibile la Norvegia in testa al gruppo. 44? Rigore Italia: Retegui trasforma Retegui viene toccato in aerea, dopo aver anticipato i difensori israeliani. Lo stesso attaccante va dal dischetto e non sbaglia: Italia in vantaggio. 35? Ci prova Tonali Il centrocampista calcia dopo aver ricevuto palla da Locatelli: piattone ma la conclusione è centrale e Glazer para senza problemi. 26? Miracolo di Donnarumma Gigio provvidenziale sulla conclusione di Solomon: il numero uno azzurro spedisce oltre la traversa la conclusione dell’israeliano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia-Israele 1-0, gli Azzurri in campo per blindare il secondo posto nel girone: la diretta