Italia Israele 0-0 LIVE | una grande parata di Donnarumma salva gli Azzurri
Italia Israele LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per l’ottava giornata del girone per la qualificazione ai Mondiali. Una partita importantissima e che potrebbe risultare decisiva nella corsa per la qualificazione ai Mondiali del 2026 per l’ Italia: contro l’Estonia bisogna vincere per continuare il cammino. segue LIVE il match Italia Israele 0-0: sintesi e moviola. 1? INIZIA IL MATCH – Primo possesso degli Azzurri 6? PRIMA OPPORTUNITÀ PER L’ITALIA – Si distendono gli Azzurri sulla fascia: palla al centro per Retegui che colpisce male 10? GRANDE OCCASIONE PER CAMBIASO – Scambi velocissimi con l’esterno della Juve che sfodera un grande tiro che finisce a lato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Italia-Israele 0-0- Donnarumma salva tutto su Baribo - Ripartenza fulminea di Israele: Khalaili sfonda sulla destra e serve al centro Gloukh, che calcia di prima intenzione. tuttojuve.com scrive
Italia-Israele 0-0- Si parte! Via al match! Tentativo di Raspadori - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Secondo tuttojuve.com