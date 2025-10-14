Italia Israele 0-0 LIVE | Donnarumma provvidenziale su Solomon

Calcionews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine il match per le qualificazioni Mondiali del 2026. Italia Israele: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE L’Italia di Gennaro Gattuso torna protagonista al Bluenergy Stadium di Udine in una sfida cruciale per lequalificazioni al Mondiale 2026. Dopo il convincente successo contro l’Estonia, gli Azzurri puntano a conquistare altri tre punti contro Israele, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italia israele 0 0 live donnarumma provvidenziale su solomon

© Calcionews24.com - Italia Israele 0-0 LIVE: Donnarumma provvidenziale su Solomon

Contenuti che potrebbero interessarti

italia israele 0 0Italia-Israele 0-0- Donnarumma salva tutto su Baribo - Ripartenza fulminea di Israele: Khalaili sfonda sulla destra e serve al centro Gloukh, che calcia di prima intenzione. Secondo tuttojuve.com

italia israele 0 0Italia-Israele, il risultato in diretta LIVE - La Nazionale di Gattuso torna in campo a Udine per blindare il secondo posto nel girone ed assicurarsi i playoff. Riporta sport.sky.it

italia israele 0 0Italia-Israele 0-0- Si parte! Via al match! Tentativo di Raspadori - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Segnala tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele 0 0