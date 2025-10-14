Italia Israele 0-0 LIVE | chance per Cambiaso

Calcionews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine il match per le qualificazioni Mondiali del 2026. Italia Israele: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE L’Italia di Gennaro Gattuso torna protagonista al Bluenergy Stadium di Udine in una sfida cruciale per lequalificazioni al Mondiale 2026. Dopo il convincente successo contro l’Estonia, gli Azzurri puntano a conquistare altri tre punti contro Israele, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italia israele 0 0 live chance per cambiaso

© Calcionews24.com - Italia Israele 0-0 LIVE: chance per Cambiaso

News recenti che potrebbero piacerti

italia israele 0 0Italia-Israele 0-0- Si parte! Via al match! Tentativo di Raspadori - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Riporta tuttojuve.com

italia israele 0 0Qualificazioni Mondiali, Italia-Israele 0-0 - La partita in diretta - Oggi, martedì 14 ottobre, la Nazionale del ct Gennaro Gattuso affronta a Udine Israele nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, che si giocheranno tra Stati Un ... Secondo msn.com

italia israele 0 0DIRETTA Qualificazioni Mondiale 2026 Italia-Israele 0-0: occasione per Cambiaso! - Grande azione degli azzurri, con Tonali che serve benissimo Cambiaso, che con il sinistro va vicino alla rete del vantaggio. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele 0 0