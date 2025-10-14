Italia Israele 0-0 LIVE | chance per Cambiaso
A Udine il match per le qualificazioni Mondiali del 2026. Italia Israele: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE L’Italia di Gennaro Gattuso torna protagonista al Bluenergy Stadium di Udine in una sfida cruciale per lequalificazioni al Mondiale 2026. Dopo il convincente successo contro l’Estonia, gli Azzurri puntano a conquistare altri tre punti contro Israele, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
DIRETTA - Mondiali, Italia-Israele: Azzurri in campo per i playoff. Scontri manifestazione pro Pal Un minuto di raccoglimento per i 3 carabinieri uccisi a Castel d'Azzano. Guerriglia fuori lo stadio Live su Rai1 e in streaming su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Qualificazioni #Mondiali 2026, alle 20.45 Italia-Israele: le formazioni - X Vai su X
Italia-Israele 0-0- Si parte! Via al match! Tentativo di Raspadori - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Riporta tuttojuve.com
Qualificazioni Mondiali, Italia-Israele 0-0 - La partita in diretta - Oggi, martedì 14 ottobre, la Nazionale del ct Gennaro Gattuso affronta a Udine Israele nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, che si giocheranno tra Stati Un ... Secondo msn.com
DIRETTA Qualificazioni Mondiale 2026 Italia-Israele 0-0: occasione per Cambiaso! - Grande azione degli azzurri, con Tonali che serve benissimo Cambiaso, che con il sinistro va vicino alla rete del vantaggio. Riporta msn.com