Italia Israele 0-0 LIVE | Cambiaso si rende pericoloso con una grandissima occasione

Italia Israele LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per l’ottava giornata del girone per la qualificazione ai Mondiali. Una partita importantissima e che potrebbe risultare decisiva nella corsa per la qualificazione ai Mondiali del 2026 per l’ Italia: contro l’Estonia bisogna vincere per continuare il cammino. segue LIVE il match Italia Israele 0-0: sintesi e moviola. 1? INIZIA IL MATCH – Primo possesso degli Azzurri 6? PRIMA OPPORTUNITÀ PER L’ITALIA – Si distendono gli Azzurri sulla fascia: palla al centro per Retegui che colpisce male 10? GRANDE OCCASIONE PER CAMBIASO – Scambi velocissimi con l’esterno della Juve che sfodera un grande tiro che finisce a lato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Israele 0-0 LIVE: Cambiaso si rende pericoloso con una grandissima occasione

