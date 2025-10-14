Italia in prima fila all’appuntamento con la storia | un successo firmato Giorgia Meloni

Secoloditalia.it

«La guerra è finita». Non avrà ricevuto (ancora) il premio Nobel per la pace ma l’intesa firmata ieri a Sharm el-Sheikh è il sigillo di un’impresa diplomatica ancora più grande: potenzialmente destinata ad entrare nella storia. Per Donald Trump è stata una giornata campale, densa di riconoscimenti e di impegni vincolanti: dall’ovazione alla Knesset, il parlamento israeliano, dove ha decretato davanti a Bibi Netanyahu (non proprio un dettaglio) la fine del conflitto, all’ intesa sul futuro di Gaza, stipulata in Egitto, assieme ai mediatori arabi e alla delegazioni dei principali partner europei e internazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

