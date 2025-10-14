Italia contro Israele vittoria e pass spareggi ma a marzo servirà di più

E adesso iniziano i 168 giorni più difficili per il calcio italiano. Da qui al 31 marzo 2026, data della finale spareggio che porta al Mondiale 2026, serata che gli azzurri progettano di trascorrere in campo per prendere il pass che porta alla fase finale. Cinque mesi e una manciata di giorni per preparare il doppio impegno che non si può sbagliare: la vittoria in una Udine blindata contro Israele (3-0) consegna a Gattuso il via libera per i playoff, diventati obiettivo massimo visto che la Norvegia non ha lasciato aperto nemmeno uno spiraglio dopo averci maltrattato ad Oslo in giugno. Non è stata una grande Italia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Italia, contro Israele vittoria e pass spareggi (ma a marzo servirà di più)

