Italia batte Israele 3-0 e si qualifica per i play off Doppietta di Retegui con guerriglia all’esterno Pagelle Classifica

UDINE – Si qualifica matematicamente per i play off, l’Italia di Gattuso, nella partita giocata con gli idranti e le cariche della polizia all’esterno. Doppietta di Retegui e primo gol azzurro di Mancini. Poi e qualche fragilità: finisce 3-0 contro Israele davanti ai 9.965 spettatori di Udine in un ‘Friuli’ blindato per le proteste dei . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Italia batte Israele (3-0) e si qualifica per i play off. Doppietta di Retegui con guerriglia all’esterno. Pagelle. Classifica

