Italia Armenia Under 21 5-1: sintesi e resoconto del match vinto dagli Azzurrini, tutti i dettagli sulla prova di Faticanti. Un’altra vittoria, un’altra goleada. Prosegue la marcia trionfale dell’ Italia Under 21 del CT Baldini, che travolge l’Armenia per 5-1 e centra la quarta vittoria consecutiva in altrettante partite. Una prestazione dominante, specialmente nella ripresa, in una serata che però non ha visto protagonista il centrocampista della Juventus Next Gen, Giacomo Faticanti, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, in cui gli Azzurrini hanno creato tanto ma sprecato ancora di più, colpendo un palo con Ndour e sbagliando un calcio di rigore con lo stesso centrocampista della Fiorentina, nella ripresa la partita è cambiata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Italia Armenia Under 21 5-1: grande vittoria degli Azzurrini nel segno di Camarda, la prova del bianconero Faticanti