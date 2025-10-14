Italia-Armenia U21 le pagelle | Dagasso cambia la partita 7,5 Ndour non la sblocca 5
Tra i ragazzi di Baldini bene anche Camarda, Koleosho e Palestra. Insufficienti Palmisani, Fortini, Marcadalli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
U21, Italia-Armenia 5-1: Pisilli firma l'assist che sblocca il match (VIDEO) #asroma https://is.gd/D2prm5 - X Vai su X
Qualificazioni Euro27 Under 21, Italia-Armenia 0-0 dopo i primi 45'. I ragazzi di Baldini inseguono il quarto successo consecutivo per blindare il primo posto nel girone Segui la diretta su Rai 2 e in streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/10/ - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle Italia-Armenia U21 5-1: Dagasso cambia la partita, Camarda letale, Koleosho è ovunque. Fortini flop - Dagasso apre, Camarda fa doppietta, Fini ed Ekhator per il 5- Scrive sport.virgilio.it
Dagasso accende l'Italia U21, poi doppietta di Camarda, gol di Fini ed Ekathor: Armenia battuta 5-1 - A novembre lo scontro diretto con l'altra capolista del girone a punteggio pieno, la Polonia ... Secondo msn.com
LIVE Alle 18.15 Italia U21-Armenia U21: Baldini con Camarda davanti. Out Pafundi, c'è Cherubini - Gli Azzurrini sono a punteggio pieno nel girone di qualificazione al prossimo Europeo: a Cremona la squadra di Baldini punta a fare 4 su 4 ... gazzetta.it scrive