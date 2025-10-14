Italia ai playoff nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio | tris degli azzurri contro Israele
Serviva una vittoria ed è arrivata. La Nazionale italiana di calcio si è imposto nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio contro Israele. A Udine gli azzurri puntavano alla vittoria per chiudere il discorso “playoff” e ad avere la certezza di guadagnarsi il pass per la fase finale della rassegna iridata il prossimo marzo. La formazione allenata da Rino Gattuso ha prevalso 3-0 grazie a una doppietta di Mateo Retegui (rigore trasformato al 45+2? e al 74?) e al gol di Gianluca Mancini al 90+3?. Decisivo anche Gigio Donnarumma in un paio di circostanze e Italia più convincente con l’assetto con due punte forti fisicamente, come accaduto nella ripresa con l’ingresso di Pio Esposito al posto di Giacomo Raspadori. 🔗 Leggi su Oasport.it
