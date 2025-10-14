Italia agli spareggi per i Mondiali 2026 se&#8230; cosa serve contro Israele per qualificarsi

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia potrebbe qualificarsi ai playoff contro Israele, archiviando il secondo posto: tutte le combinazioni che porterebbero la Nazionale agli spareggi per i Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

italia agli spareggi mondialiItalia agli spareggi per i Mondiali 2026 se… cosa serve contro Israele per qualificarsi - L'Italia potrebbe qualificarsi ai playoff contro Israele, archiviando il secondo posto: tutte le combinazioni che porterebbero la Nazionale agli spareggi ... fanpage.it scrive

italia agli spareggi mondialiPlayoff per i Mondiali 2026, quali avversarie rischia l’Italia: come funzionano gli spareggi - L’Italia disputerà i playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 nel mese di marzo. Da fanpage.it

italia agli spareggi mondialiMondiali, Italia, il futuro in 4 giorni: chi può prendere agli spareggi in gara secca e dove si gioca - Gli azzurri dio Gattuso legati al destino della Norvegia, quasi scontati i playoff per andare ai Mondiali con semifinale ed eventuale finale, tra i possibili avversari spauracchio Kvara ... Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Agli Spareggi Mondiali