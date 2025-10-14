Italia a Udine può eliminare Israele almeno sul campo bufera sul giornalista del Tg3
(Adnkronos) – A Udine "l'Italia ha la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo, vincendo". E' bufera su Jacopo Cecconi, giornalista del Tg3 che in diretta dalla città teatro del match ha pronunciato la frase che ha scatenato le proteste di Fratelli d'Italia. “Gravissimo ed assurdo – dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, capogruppo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Italia-Israele a Udine, 10 mila pro Pal in corteo. “Fuori dal calcio”. Proteste a Milano e Bologna Vai su X
Italia-Israele, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. A Udine corteo per la Palestina - facebook.com Vai su Facebook
"Italia a Udine può eliminare Israele almeno sul campo", bufera sul giornalista del Tg3 - E' bufera su Jacopo Cecconi, giornalista del Tg3 che in diretta dalla città teatro del match ha pronunciato la ... Si legge su adnkronos.com
Italia-Israele: sindaco Udine lunedì chiuderà vicenda patrocinio - Israele disputatasi lo scorso 14 ottobre allo Stadio Friuli, negato inizialmente e poi concesso dall'amministrazione comunale, con ... Segnala ansa.it
Italia-Israele a Udine, a che punto è la decisione sul destino della partita fuori dal campo - Israele, valida per la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026, non si deve giocare. Lo riporta wired.it