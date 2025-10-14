IT | Welcome To Derry Sky svela il trailer vietato ai minori e i Muschietti promettono momenti ' sconvolgenti'

IT: Welcome To Derry, la serie targata HBO e Sky Exclusive, è in arrivo il 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e, nell'attesa, è stato condiviso online il nuovo trailer red band, ovvero vietato ai minori. Il video permette di vedere qualche nuova terrificante immagine degli episodi che riportano gli spettatori nel mondo creato da Stephen King e i produttori, Andy e Barbara Muschietti, hanno già anticipato che i fan possono attendersi momenti sconvolgenti.

