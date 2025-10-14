IT | Welcome to Derry il red band trailer della serie prequel

Disponibile il red band trailer, con scene esplicite vietate ai minori, di IT: Welcome to Derry, l’attesissima serie targata HBO e Sky Exclusive prodotta da Warner Bros. Television e ispirata a IT, il celebre romanzo del 1986 di Stephen King, maestro indiscusso dell’horror contemporaneo. In otto episodi, la serie debutterà il 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. E in occasione del debutto della serie prequel, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (e disponibili on demand e in streaming) andranno IT e IT: CAPITOLO DUE, tratti dal celebre racconto di Stephen King, diretti da Andy Muschietti e distribuiti da Warner Bros. 🔗 Leggi su Cinefilos.it