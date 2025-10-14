It Alert Emilia-Romagna guida ai nuovi test | dove e quando Arriva un messaggio con un suono particolare
Bologna, 14 ottobre 2025 – Un sistema di allarme nazionale in grado di avvisare l’intera popolazione in caso di gravi emergenze. Questo è It-Alert, le cui simulazioni sono ormai ben conosciute da molti cittadini e hanno l’obiettivo di perfezionare l’efficacia dello strumento. Questa settimana prosegue la fase di test in Emilia Romagna, ricominciata la settimana scorsa con la partecipazione della maggior parte dei comuni in provincia di Bologna e quelli in provincia di Piacenza. In quell’occasione, la simulazione riguardava un eventuale collasso di una grande diga, come la diga di Suviana e di Molato, la cui rottura porterebbe a una catastrofe naturale e urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
