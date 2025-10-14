Istruzione e formazione | una scommessa per il Sud seminario Europa a Villa San Giovanni

È ai nastri di partenza il XXXVII Seminario Europa, organizzato da Ciofs-Fp. Il tema è tra i più attuali: "Istruzione e formazione: una scommessa per il Sud, una prospettiva per l’Italia". La due giorni di incontri, che si terrà a Villa San Giovanni, è fissata per il 16 e 17 ottobre. Main. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondisci con queste news

Percorso IFTS - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ESAME FINALE ? ?Ecco le preparazioni degli studenti che hanno terminato il V anno formativo presso il nostro istituto. Complimenti a tutti e in bocca al lupo per il vostro futuro professionale #f - facebook.com Vai su Facebook

Villa San Giovanni, tutto pronto per il seminario “Istruzione e formazione: una scommessa per il Sud, una prospettiva per l’Italia” - Il tema è tra i più attuali: “Istruzione e formazione: una scommessa per il Sud, una prospettiva per l’Italia”. strettoweb.com scrive

Istruzione e Formazione: una scommessa per il Sud, una prospettiva per l'Italia - Convegno "Istruzione e Formazione: una scommessa per il Sud, una prospettiva per l'Italia", registrato a Roma martedì 15 aprile 2025 alle 15:00 ... Da radioradicale.it

Scuola: Ciofs-Fp Ets, domani a Roma l’evento “Istruzione e formazione: una scommessa per il Sud, una prospettiva per l’Italia” - “Istruzione e formazione: una scommessa per il Sud, una prospettiva per l’Italia”: è questo il tema del prossimo 37° Seminario Europa organizzato annualmente dal Centro italiano Opere femminili ... Da agensir.it