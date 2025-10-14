Istituto Friedman | dalla distruzione creativa alla crescita economica la lezione liberale dei nuovi Nobel per l’economia

“Il conferimento del premio Nobel per l’economia a Philippe Aghion e Peter Howitt era atteso già da diverso tempo. L’impatto delle loro analisi è evidente soprattutto nelle politiche pubbliche sull’innovazione. Molto positivo che il premio sia stato assegnato anche all’economista israeliano Yoel Mokyr, per i suoi studi su cambiamento tecnologico e crescita. I lavori di questi tre economisti sono da anni un punto di riferimento per chi si occupa di innovazione e sviluppo economico. Quello che risulta affascinante del loro approccio è il tentativo di conciliare l'economia neoclassica con l'approccio Schumpeteriano della distruzione creativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Istituto Friedman: dalla distruzione creativa alla crescita economica, la lezione liberale dei nuovi Nobel per l’economia

