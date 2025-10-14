Istat sono 5,7 milioni gli italiani in condizioni di povertà assoluta | stranieri e minori i più colpiti

Pochi giorni fa un report Istat riferiva i tagli operati dalle famiglie italiane alla spesa alimentare nel 2024. Oggi, un nuovo rapporto dell’Istituto nazionale di statistica esplora la popolazione che si colloca sotto la soglia della povertà assoluta, cioè che non riesce a permettersi la spesa minima necessaria per acquistare un paniere di beni e servizi considerati essenziali per uno standard di vita dignitoso. Secondo le ultime rilevazioni, nel 2024 2,2 milioni di famiglie, per un totale di 5,7 milioni di individui, si trovavano in queste condizioni. Il dato è stabile rispetto a quello dell’anno precedente, ma a preoccupare è anche lo squilibrio tra italiani e stranieri, segno che nel nostro Paese ricchezza e cittadinanza procedono di pari passo. 🔗 Leggi su Open.online

