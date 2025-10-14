Milano, 14 ott. (askanews) - Case, bollette, carrello della spesa: per milioni di italiani la parola chiave resta la stessa: sopravvivere. Secondo l'Istat, la povertà in Italia resta stabile in termini complessivi, ma pesa sempre di più sulle fasce più fragili. Nel 2024 sono 5,7 milioni le persone in povertà assoluta, quasi una su dieci. Le famiglie coinvolte sono oltre due milioni e duecentomila, un dato sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente. Tra gli stranieri, la povertà resta altissima: più di uno su tre vive sotto la soglia, quasi cinque volte più che tra gli italiani. Allo stesso tempo, sono italiane due famiglie povere su tre segno che la povertà è ormai una realtà strutturale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Istat: povertà stabile ma più pesante per minori e famiglie operaie