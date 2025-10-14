Istat | povertà stabile ma più pesante per minori e famiglie operaie
Milano, 14 ott. (askanews) - Case, bollette, carrello della spesa: per milioni di italiani la parola chiave resta la stessa: sopravvivere. Secondo l'Istat, la povertà in Italia resta stabile in termini complessivi, ma pesa sempre di più sulle fasce più fragili. Nel 2024 sono 5,7 milioni le persone in povertà assoluta, quasi una su dieci. Le famiglie coinvolte sono oltre due milioni e duecentomila, un dato sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente. Tra gli stranieri, la povertà resta altissima: più di uno su tre vive sotto la soglia, quasi cinque volte più che tra gli italiani. Allo stesso tempo, sono italiane due famiglie povere su tre segno che la povertà è ormai una realtà strutturale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il governo Meloni ha fallito. Secondo i dati Istat, nel 2024 l'8,44% delle famiglie vivono in povertà assoluta, con 5,744 milioni di persone coinvolte: un record tristemente storico. Se questo è il risultato delle politiche sociali e economiche del governo, vuol dire c - X Vai su X
“Record di povertà in Italia” lo dice oggi l’ISTAT. I dati sottolineano come le famiglie povere siano aumentate di 1 milione in 5 anni. Numeri non degni della settima economia del mondo. Secondo i numeri di ISTAT una delle spese più pesanti è l’affitto di casa e - facebook.com Vai su Facebook
