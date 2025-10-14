Istat | oltre 2,2 milioni le famiglie in povertà assoluta
Sono oltre 2,2 milioni le famiglie in povertà assoluta, per un totale di 5,7 milioni di individui, il 9,8% dei residenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Altre letture consigliate
Dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025 torna il #CensimentoPermanentePopolazione ? Coinvolti oltre 2.500 Comuni e 1,5 milioni di persone: ogni anno si aggiornano i dati dell’Italia Se hai ricevuto una lettera da parte di #istat, visita: https://istat.it/statistiche- - X Vai su X
Da oltre due anni e mezzo i dati Istat sulla produzione industriale sono un bollettino di guerra. E il governo Meloni–Urso cosa fa? Nulla. Silenzio oggi, propaganda domani. La crisi è lampante: tessile -2%, legno/carta/stampa -2,5%, chimica -2,2%, aliment - facebook.com Vai su Facebook
Istat: nel 2024 oltre 5,7 milioni di persone in povertà assoluta, l'8,4% delle famiglie - Nel 2024, si stima che siano oltre 2,2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta - Come scrive msn.com
Bonelli,dati Istat certificano fallimento economico del governo - "I dati Istat diffusi oggi certificano il fallimento politico, sociale ed economico del governo Meloni e parlano chiaro: oltre 2,2 milioni di famiglie e 5,7 milioni di persone vivono in povertà assolu ... Secondo ansa.it
Economia, Istat: nel 2024 oltre 2,2 mln di famiglie in povertà assoluta, record per i minori al 13,8% - Nel 2024 sono oltre 2,2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta, pari all'8,4% delle famiglie residenti, per un ... Secondo ildiariodellavoro.it