Istat | oltre 2,2 milioni le famiglie in povertà assoluta

Imolaoggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono oltre 2,2 milioni le famiglie in povertà assoluta, per un totale di 5,7 milioni di individui, il 9,8% dei residenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

