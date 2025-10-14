Istat | Italia povera In miseria 5,7 milioni di persone

Tv2000.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l’Istat, i nuclei familiari con le maggiori difficoltà economiche sono quelli numerosi, poco istruiti e residenti al Sud. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

istat italia povera in miseria 57 milioni di persone

© Tv2000.it - Istat: Italia povera. In miseria 5,7 milioni di persone

