Istat | 5,7mln persone povere assolute
13.00 Nel 2024 si stima che siano oltre 2,2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta -l'8,4% delle famiglie residenti- per un totale di 5,7 milioni di individui (il 9,8% dei residenti). Le quote sono stabili rispetto al 2023, quando erano pari a 8,4% e 9,7%. La povertà assoluta in famiglie con almeno un componente straniero è pari al 30,4% e sale al 35,2% nelle famiglie composte esclusivamente da stranieri, In povertà assoluta il 6,2% delle famiglie di soli italiani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
