Israele | Valico di Rafah chiuso finché non ci restituiscono tutti gli ostaggi morti | Hamas | oggi consegniamo altri quattro corpi

Aiuti bloccati. Squadre dall'Egitto per aiutare ad individuare i corpi degli ostaggi. Fonti militari: «Poterbbero volerci mesi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele: «Valico di Rafah chiuso finché non ci restituiscono tutti gli ostaggi morti» | Hamas: oggi consegniamo altri quattro corpi

Israele non riaprirà il valico di Rafah e limiterà gli aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza, perché Hamas non ha restituito tutti i cadaveri degli ostaggi - X Vai su X

la Repubblica. . Sono stati fatti entrare nella Striscia di Gaza, attraverso il lato egiziano del valico di Rafah, i primi camion di aiuti umanitari in seguito all'accordo di cessate il fuoco. Tra i punti da rispettare c'è anche la distribuzione da parte di Israele di beni di p - facebook.com Vai su Facebook

Hamas: 'L'uccisione di vari palestinesi viola il cessate il fuoco'. Israele, chiuso il valico di Rafah. Oms, cure urgenti per oltre 15.600 pazienti fuori della Striscia - Wafa, a Gaza recuperati 250 cadaveri sotto le macerie e in strada (ANSA) ... Da ansa.it

Israele non riaprirà il valico di Rafah e limiterà gli aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza, perché Hamas non ha restituito tutti i cadaveri degli ostaggi - Israele ha detto che per il momento non riaprirà il passaggio pedonale al valico di Rafah e che limiterà l’ingresso di cibo, medicine e altri aiuti umanitari nella Striscia di Gaza perché Hamas non ha ... Scrive ilpost.it

Hamas non restituisce i corpi degli ostaggi, Israele tiene chiuso il valico di Rafah - Trump ribadisce: «Ricostruirò Gaza, ma indeciso sui due Stati» ... Si legge su ilroma.net