Israele Netanyahu primo premier incriminato in carica | le accuse e la richiesta di grazia di Trump

(Adnkronos) – Primo premier in carica ad essere incriminato in Israele nel 2019, Benjamin Netanyahu è accusato di corruzione, frode e abuso di ufficio in tre vicende distinte, ma collegate. Per tutti e tre i capi d'imputazione si è dichiarato ''non colpevole'', parlando di ''tentato golpe'' e di ''caccia alle streghe'' da parte della sinistra. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

