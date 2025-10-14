Israele mette fretta ad Hamas | Corpi degli ostaggi entro oggi Trump prende tempo | Ricostruiamo Gaza Due Stati? Vedremo – La diretta
All’indomani della storica firma della « Dichiarazione di Trump per la pace » a Sharm el-Sheikh la situazione in Medio Oriente sta ancora tentando di assestarsi su un qualche equilibrio. Dopo il lungo discorso di Donald Trump alla Knesset, il parlamento israeliano, e lo scambio di ostaggi e prigionieri, nei prossimi giorni dovrebbero prendere il via i negoziati per la seconda fase del piano proposto dalla Casa Bianca. Ma i dubbi e i punti non risolti – dal disarmo di Hamas alla soluzione a due Stati – sono molti. L'articolo Israele mette fretta ad Hamas: «Corpi degli ostaggi entro oggi». Trump prende tempo: «Ricostruiamo Gaza. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gaza, ostaggi a casa: rilasciati i primi 7, lacrime in piazza a Tel Aviv. Trump verso Israele: “Mi piacerebbe mettere piede a Gaza” Il rilascio e i nomi dei primi sette che tornano a casa dopo 738 giorni. Telefonata alla famiglia e lacrime in piazza. Segui la diretta - - facebook.com Vai su Facebook
Hamas, "garanzie reali" di mettere fine alla guerra #israele #guerra #gaza #7ottobre - X Vai su X
Israele mette fretta ad Hamas: «Corpi degli ostaggi entro oggi». Trump prende tempo: «Ricostruiamo Gaza. Due Stati? Vedremo» – La diretta - All’indomani della storica firma della « Dichiarazione di Trump per la pace » a Sharm el- Lo riporta open.online
Al via i negoziati in Egitto tra Hamas e Israele. Trump mette fretta - Il primo contatto per discutere del piano di pace Trump è iniziato a Sharm el Sheik. Da msn.com
In migliaia tornano a Gaza City dopo il ritiro delle Idf. Trump: “Ostaggi liberi entro martedì. Manderemo 200 soldati”. Aiuti Onu nella Striscia, c’è l’ok di Israele - Con l’approvazione dell’accordo da parte del governo israeliano, è entrato subito in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Secondo ilfattoquotidiano.it