Israele impone la scadenza per la restituzione dei corpi | Hamas non consegna nuova tensione nella Striscia

Israele ha fissato per oggi il termine ultimo entro cui Hamas dovrà restituire i corpi dei ventiquattro ostaggi morti nella Striscia di Gaza dopo il sequestro del 7 ottobre 2023. L’emittente Kan riferisce che, secondo Israele, il movimento islamista è ancora in possesso di tutte le salme previste dall’accordo di pace, ma non ha rispettato la consegna. I mediatori avevano segnalato che il ritardo sarebbe legato alle difficoltà di recuperare i resti, molti dei quali sepolti sotto le macerie dei bombardamenti israeliani. Una fonte vicina ai negoziati ha spiegato che «sono in corso valutazioni sulle opzioni di risposta» alla mancata restituzione da parte di Hamas. 🔗 Leggi su Panorama.it

