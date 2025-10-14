Israele i primi timori per la tregua | Il valico di Rafah resterà chiuso almeno fino a domani

La sua decisione potrebbe provocare una serie di problematiche in seno all'accordo per la pace a Gaza. L'apertura del valico di Rafah era prevista nei prossimi giorni nell'ambito dell'attuazione della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco. A nemmeno 24 ore di distanza dalla firma dell'intesa, la tensione tra Israele e Hamas torna a crescere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele, i primi timori per la tregua: “Il valico di Rafah resterà chiuso almeno fino a domani”

