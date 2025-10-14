Israele ha liberato 1.988 prigionieri palestinesi

Lunedì, poche ore dopo la consegna alla Croce Rossa dei 20 ostaggi israeliani ancora vivi, , primo atto concreto dell’accordo sul cessate il fuoco promosso da Donald Trump e firmato da Israele e Hamas. Circa 1.900 sono rientrati nella Striscia di Gaza, mentre 88 sono arrivati in Cisgiordania, accolti da una folla festante a Ramallah. Si tratta in prevalenza di uomini tra i 20 e i 40 anni, con alcuni minorenni, donne e anziani, molti dei quali detenuti senza processo o appartenenti al personale sanitario arrestato durante l’offensiva nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

