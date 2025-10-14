Israele-Gaza liberati ostaggi in vita e prigionieri palestinesi | si passa alla fase due Diffuso il testo dell'accordo di Sharm el-Sheikh
Le notizie di oggi in diretta sul cessate il fuoco tra Hamas e Israele e la pace a Gaza. A Sharm el-Sheikh firmato l'accordo, dopo la liberazione di 20 ostaggi israeliani ancora in vita e la scarcerazione di 1.968 detenuti palestinesi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha siglato l'intesa per la tregua e ha inaugurato la 'fase 2': "Giornata storica". Casa Bianca diffonde il testo della Dichiarazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #13ottobre #Gaza #Israele #Hamas #Netanyahu #Trump #Palestinesi #ostaggi #pace #Knesset #Egitto #Meloni #Sudan #Toscana #PapaLeoneXIV #NagornoKarabakh #Cyberbullismo #IA #Palermo #Rupnik - facebook.com Vai su Facebook
Tregua Gaza, #Trump in visita in #Israele. Poi vertice in #Egitto per la firma dell'accordo https://tg24.sky.it/mondo/2025/10/13/israele-trump-egitto-sharm-el-sheik?social=facebook_skytg24_link_null… - X Vai su X
Israele-Gaza, liberati ostaggi in vita e prigionieri palestinesi: si passa alla fase due. Diffuso il testo dell’accordo di Sharm el-Sheikh - Sheikh firmato l'accordo, dopo la liberazione di 20 ostaggi israeliani ancora in vita e la ... Secondo fanpage.it
Israele-Gaza, news in diretta sulla pace: rilasciati tutti gli ostaggi da Hamas, Trump a Sharm: “Iniziata fase due dei negoziati” - Le ultime notizie in diretta da Gaza dopo l'accordo tra Israele e Hamas sul cessate il fuoco e la tregua nella Striscia: oggi liberati tutti e 20 gli ostaggi ... Riporta fanpage.it
Gaza, liberati tutti gli ultimi 20 ostaggi rimasti in vita. Festa in Israele e tributo a Trump - Restituiti alla vita dalle tenebre di Gaza, sopravvissuti all'inferno di Hamas. Si legge su iltempo.it