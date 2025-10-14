Israele | entro oggi Hamas renda i corpi
11.28 Israele ha fissato la fine di oggi come termine ultimo per la restituzione da parte di Hamas dei corpi degli ostaggi, dopo aver accusato il movimento di non aver rispettato gli impegni presi nell' ambito del cessate il fuoco per il rilascio di tutti, vivi e morti. Lo riporta il Times of Israel. I mediatori hanno affermato che il gruppo palestinese "terroristico" ha difficoltà a localizzare tutti i corpi. Tuttavia, secondo la Tv pubblica Kan, Israele ritiene che Hamas abbia già in mano alcuni dei corpi,ma non li abbia consegnati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
