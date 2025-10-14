Israele e i Paesi arabi collaborazione di intelligence e sistemi militari anche durante la guerra di Gaza

La rivelazione di documenti militari riservati da parte del Washington Post ha confermato ciò che molti osservatori di politica mediorientale sospettavano da tempo: la guerra di Gaza non ha bloccato la cooperazione tra Israele e diversi Stati arabi, l’ha anzi rafforzata, anche se in modo discreto e lontano dai riflettori. Quello che ufficialmente appare come un muro di condanne e prese di distanza, nella realtà operativa si traduce in una rete sempre più articolata di scambi di intelligence, coordinamento militare e difesa aerea. Secondo i documenti, questa cooperazione è orchestrata dallo United States Central Command (CENTCOM), che da anni lavora a una struttura regionale di sicurezza in grado di contenere la minaccia rappresentata dall’Iran e di mantenere un equilibrio strategico in Medio Oriente senza dover ricorrere a un eccessivo coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

