La rivelazione di documenti militari riservati da parte del Washington Post ha confermato ciò che molti osservatori di politica mediorientale sospettavano da tempo: la guerra di Gaza non ha bloccato la cooperazione tra Israele e diversi Stati arabi, l’ha anzi rafforzata, anche se in modo discreto e lontano dai riflettori. Quello che ufficialmente appare come un muro di condanne e prese di distanza, nella realtà operativa si traduce in una rete sempre più articolata di scambi di intelligence, coordinamento militare e difesa aerea. Secondo i documenti, questa cooperazione è orchestrata dallo United States Central Command (CENTCOM), che da anni lavora a una struttura regionale di sicurezza in grado di contenere la minaccia rappresentata dall’Iran e di mantenere un equilibrio strategico in Medio Oriente senza dover ricorrere a un eccessivo coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Israele e i Paesi arabi, collaborazione di intelligence e sistemi militari anche durante la guerra di Gaza