Israele creati falsi VIDEO 3D dei ' tunnel di Hamas' per giustificare attacchi a civili e ospedali a Gaza immagini prese da videogame web e Maritime Museum

Nei video dei presunti tunnel di Hamas ci sono "animazioni prodotte dall'esercito israeliano dal 7 ottobre, molte contengono gravi imprecisioni spaziali o risorse prefabbricate, provenienti non da servizi segreti classificati ma piuttosto da biblioteche commerciali, creatori di contenuti e istituzio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele creati falsi video 3d dei tunnel di hamas per giustificare attacchi a civili e ospedali a gaza immagini prese da videogame web e maritime museum

