Israele chiude il valico di Rafah Trump | I cadaveri degli ostaggi devono tornare ora Hamas | oggi consegniamo altri quattro corpi

Aiuti bloccati. Squadre dall'Egitto per aiutare ad individuare i corpi degli ostaggi. Fonti militari: «Poterbbero volerci mesi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele chiude il valico di Rafah. Trump: «I cadaveri degli ostaggi devono tornare ora» Hamas: oggi consegniamo altri quattro corpi

Leggi anche questi approfondimenti

Quindi Israele può aprire e chiudere a piacere i rubinetti degli aiuti e continuare a ammazzare civili innocenti. La pace imperiale somiglia a una guerra coloniale Vai su X

Gaza, Hamas non consegna i corpi degli ostaggi. Israele chiude il valico di Rafah e limita gli aiuti. L'ultimatum scaduto e la difficoltà di trovare i resti - facebook.com Vai su Facebook

Israele chiude il valico di Rafah: niente aiuti perché Hamas non ha consegnato i corpi degli ostaggi morti - Israele ha deciso di non riaprire domani il valico di Rafah tra la Striscia di Gaza e l’Egitto, come previsto dall’accordo di cessate il fuoco, sanzionando Hamas per non aver rispettato l’impegno di r ... Da ilfattoquotidiano.it

Israele blocca aiuti e chiude Rafah: mancano i corpi di 4 ostaggi - Il punto di accesso è stato chiuso da Israele che ha annunciato limitazioni nella consegna degli aiuti finché Hamas non restituirà tutti i corpi degli ostaggi deceduti. Scrive libero.it

Israele chiude il valico di Rafah e riduce gli aiuti a Gaza: "Colpa del mancato rilascio dei corpi degli ostaggi" - I funzionari israeliani hanno annunciato che il valico di Rafah, al confine tra Gaza e l’Egitto, resterà chiuso domani e che il flusso di aiuti umanitari diretti verso l’enclave palestinese sarà ridot ... Segnala globalist.it