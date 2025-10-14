Israele chiude il valico di Rafah Trump | I cadaveri degli ostaggi devono tornare ora   Hamas | oggi consegniamo altri quattro corpi

Xml2.corriere.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aiuti bloccati. Squadre dall'Egitto per aiutare ad individuare i corpi degli ostaggi. Fonti militari: «Poterbbero volerci mesi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Israele chiude il valico di Rafah. Trump: «I cadaveri degli ostaggi devono tornare ora»   Hamas: oggi consegniamo altri quattro corpi

