Israele chiude il valico di Rafah | niente aiuti perché Hamas non ha consegnato i corpi degli ostaggi morti

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele chiude il valico di Rafah: niente aiuti perché Hamas non ha consegnato i corpi degli ostaggi morti

Altre letture consigliate

L’Italia vince a Tallinn ma deve ormai guardare agli spareggi. La Nazionale di Gattuso supera l’Estonia 3-1, consolidando il secondo posto nel girone, mentre la goleada della Norvegia su Israele chiude la porta alla qualificazione diretta ai Mondiali 2026. Un r - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - I colloqui a #SharmelSheik in #Egitto - L'accordo su #Gaza 'si chiude venerdì', ma è veto di #Israele su #Barghouti. I media: 'Per #Hamas il suo rilascio è centrale' Scambio di liste dei prigionieri tra le parti. #Trump: 'Forse andrò in #MedioOriente sabat - X Vai su X

Israele, il valico di Rafah resterà chiuso oggi e domani - I funzionari israeliani hanno dichiarato che il valico di Rafah a Gaza rimarrà chiuso domani e che il flusso di aiuti verso l'enclave sarà ridotto. Segnala gazzettadiparma.it

Arrivati a Rafah 154 detenuti palestinesi rilasciati da Israele - (askanews) – Centocinquantaquattro prigionieri di sicurezza palestinesi rilasciati ed espulsi da Israele sono arrivati in Egitto al valico di Rafah con Gaza, secondo un funzionario egizi ... Secondo askanews.it

Riaperto Rafah, si valuta l’invio di circa 200 carabinieri nella Striscia di Gaza: ecco cosa faranno - A Gerico, in Cisgiordania, è invece pronta a ripartire l’attività di training della missione bilaterale Miadit Palestina a favore delle Forze di sicurezza palestinesi in cui è impegnato un piccolo nuc ... Lo riporta msn.com