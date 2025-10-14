Israele chiude il valico di Rafah e taglia gli aiuti | Fino alla restituzione dei corpi degli ostaggi Ancora morti a Gaza per mano dell’Idf – La diretta

All’indomani della storica firma della « Dichiarazione di Trump per la pace » a Sharm el-Sheikh la situazione in Medio Oriente sta ancora tentando di assestarsi su un qualche equilibrio. Dopo il lungo discorso di Donald Trump alla Knesset, il parlamento israeliano, e lo scambio di ostaggi e prigionieri, nei prossimi giorni dovrebbero prendere il via i negoziati per la seconda fase del piano proposto dalla Casa Bianca. Ma i dubbi e i punti non risolti – dal disarmo di Hamas alla soluzione a due Stati – sono molti. L'articolo Israele chiude il valico di Rafah e taglia gli aiuti: «Fino alla restituzione dei corpi degli ostaggi». 🔗 Leggi su Open.online

israele chiude valico rafahIsraele chiude il valico di Rafah: niente aiuti perché Hamas non ha consegnato i corpi degli ostaggi morti - Israele ha deciso di non riaprire domani il valico di Rafah tra la Striscia di Gaza e l’Egitto, come previsto dall’accordo di cessate il fuoco, sanzionando Hamas per non aver rispettato l’impegno di r ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

israele chiude valico rafahGaza, Israele chiude il valico di Rafah - Israele ha deciso di mantenere chiuso il valico di Rafah in risposta alla mancata consegna di alcuni corpi di ostaggi da parte di Hamas. Riporta msn.com

israele chiude valico rafahGaza, Hamas non consegna i corpi degli ostaggi. Israele chiude il valico di Rafah e blocca gli aiuti - Dopo 738 giorni, non ci sono più ostaggi vivi nelle mani di Hamas. Secondo ilgazzettino.it

