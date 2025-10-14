Israele chiude il valico di Rafah e taglia gli aiuti | Fino alla restituzione dei corpi degli ostaggi Ancora morti a Gaza per mano dell’Idf – La diretta

All’indomani della storica firma della « Dichiarazione di Trump per la pace » a Sharm el-Sheikh la situazione in Medio Oriente sta ancora tentando di assestarsi su un qualche equilibrio. Dopo il lungo discorso di Donald Trump alla Knesset, il parlamento israeliano, e lo scambio di ostaggi e prigionieri, nei prossimi giorni dovrebbero prendere il via i negoziati per la seconda fase del piano proposto dalla Casa Bianca. Ma i dubbi e i punti non risolti – dal disarmo di Hamas alla soluzione a due Stati – sono molti. L'articolo Israele chiude il valico di Rafah e taglia gli aiuti: «Fino alla restituzione dei corpi degli ostaggi». 🔗 Leggi su Open.online

