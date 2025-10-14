Israele chiude di nuovo il valico di Rafah | Limiteremo l' ingresso degli aiuti finché non saranno restituiti tutti i corpi degli ostaggi

Dopo il rilascio di 20 ostaggi vivi, Hamas avrebbe dovuto consegnare i corpi di 28 ostaggi. All'origine della mancata consegna di 24 salme vi sarebbe la difficoltà a trovarli a causa dei bombardamenti dei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Israele chiude di nuovo il valico di Rafah: «Limiteremo l'ingresso degli aiuti finché non saranno restituiti tutti i corpi degli ostaggi»

