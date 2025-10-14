Israele blocca aiuti e chiude Rafah | mancano i corpi di 4 ostaggi

Milano, 14 ott. (askanews) - Decine di camion carichi di cibo e beni di prima necessità per i palestinesi aspettano, fermi in coda in Egitto davanti al valico di Rafah, il via libera per entrare nella Striscia di Gaza. Sono il segno materiale della difficoltà di mettere in pratica in questi primi giorni l'accordo di pace che ha fermato due anni di guerra. Il punto di accesso è stato chiuso da Israele che ha annunciato limitazioni nella consegna degli aiuti finché Hamas non restituirà tutti i corpi degli ostaggi deceduti. Venti salme sono state consegnate, ne mancherebbero ancora quattro; dopo una giornata di incertezza, Hamas ha annunciato che verranno consegnate nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele blocca aiuti e chiude Rafah: mancano i corpi di 4 ostaggi

