Israele alla Knesset Trump tenta il colpo di spugna | Herzog perché non concedi grazia a Netanyahu? Bibi più grande leader in tempo di guerra - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento "non pianificato" secondo il tycoon, ma che ha permesso di lanciare il salvagente politico al premier Netanyahu in un periodo storico-politico a lui particolarmente favorevole "Ho un'idea. signor Presidente, perché non concedi la grazia a Netanyahu? Perdonalo, coraggio". Un su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, alla Knesset Trump tenta il colpo di spugna: "Herzog perché non concedi grazia a Netanyahu? Bibi più grande leader in tempo di guerra" - VIDEO

