Ispirazione per tutti Trump loda il libro di Meloni

Donald Trump non ha mai nascosto la stima nei confronti di Giorgia Meloni, che ricambia: il rapporto tra Donald Trump e il presidente del Consiglio italiano è di profondo rispetto e questo ha sempre fatto storcere il naso a una certa parte politica, soprattutto in Italia. Gli ultimi sviluppi geopolitici hanno però dimostrato che, anche grazie al rapporto personale tra Meloni e Trump, l'Italia dopo anni ha finalmente un ruolo di rilievo nello scacchiere internazionale. E che tra loro vi sia un rapporto umano, oltre che politico, lo dimostra uno degli ultimi post pubblicati dal presidente americano sul suo profilo Truth, in cui ha elogiato il libro del presidente del Consiglio italiano, uscito pochi mesi fa nell'edizione inglese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ispirazione per tutti". Trump loda il libro di Meloni

