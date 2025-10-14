Ispezioni nelle palazzine su segnalazione dei vicini | individuati inquilini irregolari
Le segnalazioni arrivate dai residenti hanno fatto partire un controllo della polizia locale a Stra, nelle palazzine di piazza Tombolan Fava. L'ispezione, eseguita la scorsa settimana, si è concentrata sulla presenza e la regolarità degli inquilini presenti in una ventina di appartamenti dei vari. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
