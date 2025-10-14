Isola Sacra via Jerome Carcopino | quel terreno sprecato
Fiumicino, 9 ottobre 2025 – Un’ area verde di vaste dimensioni, nel cuore di un centro abitato che vede residenti aumentare sempre più. Lo spazio c’è, ed è pure tanto, ma quello che manca è la possibilità di poterlo vivere e dargli il decoro che merita. Parlo dell’appezzamento di terreno circondato da via Jerome Carcopino, via Italo Gismondi, via Luigi Mariotti e via Ernesto Cabruna al centro delle polemiche cittadine, di chi abita nelle zone limitrofe e che da sempre chiede a gran voce una riqualificazione che “forse non avverrà mai”. Questo ormai lo spirito che accompagna la questione. Una volta in tutta quell’area c’era solo terra, dove i bambini e ragazzi si riunivano per lo più per giocare a calcio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
