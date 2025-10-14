Iside spezza il filo | con Collana di Perle la sensualità si appartiene

14 ott 2025

Con Collana di Perle, la cantautrice sarda Iside torna a sondare il tema della femminilità dopo aver riportato la luna al centro con Luna Calamita. Qui il desiderio si fa materia, immagine e frizione: un racconto che spezza l’abitudine a compiacere e sposta lo sguardo dall’esterno all’interno, dove si riconosce ciò che davvero resta. Un’immagine . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

