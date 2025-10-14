Iside spezza il filo | con Collana di Perle la sensualità si appartiene
Con Collana di Perle, la cantautrice sarda Iside torna a sondare il tema della femminilità dopo aver riportato la luna al centro con Luna Calamita. Qui il desiderio si fa materia, immagine e frizione: un racconto che spezza l’abitudine a compiacere e sposta lo sguardo dall’esterno all’interno, dove si riconosce ciò che davvero resta. Un’immagine . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Collana di Perle è il nuovo singolo di Iside: significato del brano e dove ascoltarlo - Con il nuovo singolo “Collana di Perle”, la cantautrice Iside – all’anagrafe Iside Zucconi, classe 2003, originaria di Olbia – apre un nuovo capitolo della sua scrittura musicale, sempre più consapevo ... Lo riporta spettegolando.it