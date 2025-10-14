"Ho appreso con grande rammarico della notizia del sequestro dell’impianto sportivo che porta il mio nome a Torre Annunziata. Il fatto mi addolora soprattutto perché in questo modo si sta togliendo a tanti bambini e ragazzi, cui la Academy è dedicata, la possibilità di praticare sport e divertirsi: ho investito nel centro sportivo, affidandomi ai migliori professionisti del settore, solamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Irregolarità strutturali, sequestrata l'Immobile Academy a Torre Annunziata. Il bomber: “Affranto, tanti bambini senza calcio”