Irpinia d' élite | due bianchi tra i Rari della Guida Vini d’Italia
Nella nuova edizione 2026 della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso, si consolida l’attenzione verso le produzioni d’autore attraverso la prestigiosa Carta dei Vini Rari, una sezione speciale dedicata a etichette esclusive — massimo tremila bottiglie — che raccontano scelte stilistiche. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
