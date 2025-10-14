Irpef 2026 Dell’Olio Vicepresidente Commissione Bilancio Camera | Taglio 2%? Vale poco manovra ancora senza coperture

Lidentita.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manovra Irpef 2026 è ancora in fase di definizione e al centro del confronto politico ed economico. Le ipotesi sul tavolo puntano a un alleggerimento del carico fiscale, ma restano dubbi sulla reale portata dei benefici e soprattutto sulle coperture finanziarie. Le tensioni interne alla maggioranza e il confronto con le banche stanno rallentando . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

irpef 2026 dell8217olio vicepresidente commissione bilancio camera taglio 2 vale poco manovra ancora senza coperture

© Lidentita.it - Irpef 2026, Dell’Olio (Vicepresidente Commissione Bilancio Camera): “Taglio 2%? Vale poco, manovra ancora senza coperture”

News recenti che potrebbero piacerti

irpef 2026 dell8217olio vicepresidentePensioni e Irpef, i punti fermi della manovra 2026. Il via libera alla finanziaria è solo a metà - Oggi in esame il Documento programmatico di bilancio, da inviare a Bruxelles entro domani. Lo riporta msn.com

Taglio Irpef 2026/ Simulazione in busta paga: quanto si risparmierebbe? - Il taglio Irpef 2026 prevede la riduzione del secondo scaglione, divenendo più vantaggioso per chi ha una RAL più alta. Riporta ilsussidiario.net

Quanto si risparmia con il taglio Irpef? Le simulazioni di Unimpresa. “Impatto minimo per i redditi bassi” - Roma, 20 settembre 2025 – Una riduzione dell'aliquota Irpef dal 35% al 33%, insieme con l'estensione dello scaglione intermedio fino a 60. Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Irpef 2026 Dell8217olio Vicepresidente