Dopo aver venduto oltre 150 mila copie, essere diventato un best seller in vetta alle classifiche italiane per mesi, essere stato tradotto in lingua spagnola, francese, tedesca e greca, il libro scritto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni “Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee” attraversa l’oceano e arriva in America. E proprio nei giorni in cui il volume è in uscita in lingua inglese nelle librerie Usa, un lettore d’eccezione invita i suoi seguaci su Truth a leggerlo e acquistarlo: il presidente Donald Trump. In un messaggio postato sul suo profilo social, con tanto di foto della copertina, il Presidente Usa scrive: “ Giorgia Meloni, la GRANDE Primo Ministro d’Italia, ha scritto un nuovo libro, ‘Io sono Giorgia: le mie radici, le mie idee’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “‘Io sono Giorgia’ è una grande ispirazione per tutti”: Trump testimonial speciale dell’edizione Usa del libro di Meloni