‘Io sono Giorgia’ è una grande ispirazione per tutti | Trump testimonial speciale dell’edizione Usa del libro di Meloni
Dopo aver venduto oltre 150 mila copie, essere diventato un best seller in vetta alle classifiche italiane per mesi, essere stato tradotto in lingua spagnola, francese, tedesca e greca, il libro scritto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni “Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee” attraversa l’oceano e arriva in America. E proprio nei giorni in cui il volume è in uscita in lingua inglese nelle librerie Usa, un lettore d’eccezione invita i suoi seguaci su Truth a leggerlo e acquistarlo: il presidente Donald Trump. In un messaggio postato sul suo profilo social, con tanto di foto della copertina, il Presidente Usa scrive: “ Giorgia Meloni, la GRANDE Primo Ministro d’Italia, ha scritto un nuovo libro, ‘Io sono Giorgia: le mie radici, le mie idee’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
