Io non riesco mai a stare tranquillo Lo spiega Ernesto 10 anni Uno dei 450mila sibling italiani | bambini che mentre l' attenzione è tutta concentrata sul fratellino con la diagnosi si adattano a essere involontariamente trascurati

«A nche se cerco di pensare ad altro non ci riesco. È come se ci fosse un muro che l’angoscia continua a sfondare. Anche se lo aggiusto con una mattonella c’è questa voce che mi dice sempre che potrebbe succedere qualcosa. Io credo di parlare a nome di molti fratelli rari. Io non riesco mai a stare tranquillo ». Così Ernesto, 10 anni soltanto, parla del suo rapporto con la sorellina Eva Luna, affetta da una malattia rara. Ernesto è un rare sibling: uno dei tanti bambini – 450.000 in Italia – che vivono accanto a un fratello o una sorella con una malattia o un tumore raro, e che troppo spesso restano invisibili. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Io non riesco mai a stare tranquillo». Lo spiega Ernesto, 10 anni. Uno dei 450mila sibling italiani: bambini che, mentre l'attenzione è tutta concentrata sul fratellino con la diagnosi, si adattano a essere involontariamente trascurati

News recenti che potrebbero piacerti

"Non riesco a trovare un posto dove vorrei stare" racconta M. ?Per chi ha vissuto trascuratezza, sentirsi di appartenere non è semplice. M. ha scelto lo spazio di ascolto sicuro, dove ha ritrovato speranza per il futuro. Aiutaci a stare accanto a ragazzi e ra - X Vai su X

«Senza l’amore io non riesco a stare, amo tanto, tante persone, mio marito, i miei figli… Vivere amando è più facile». Carla Signoris racconta che non si è mai sentita svantaggiata dal fatto di essere la compagna di Maurizio Crozza, con cui condivide la vita da - facebook.com Vai su Facebook

Guida: "Io e Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli. Voglio stare tranquillo" - Marco Guida, arbitro internazionale originario di Pompei, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, parlando di molti argomenti, a cominciare da quello relativo alle violenze sui direttori di gara: "È ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Guida choc: "Io e Maresca non arbitriamo a Napoli per stare tranquilli" - La limitazione territoriale per la designazione degli arbitri, abolita coraggiosamente dal designatore Rocchi un paio d'anni fa, è stata di fatto reintrodotta dalla libera scelta di due arbitri ... Come scrive ilgiornale.it

Guida choc: “Io e Maresca abbiamo deciso di non arbitrare il Napoli, la mattina voglio portare i miei figli a scuola tranquillo” - “Sia io che Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano, anche se abbiamo avuto la proposta”. Segnala ilfattoquotidiano.it