Io non riesco mai a stare tranquillo Lo spiega Ernesto 10 anni Uno dei 450mila sibling italiani | bambini che mentre l' attenzione è tutta concentrata sul fratellino con la diagnosi si adattano a essere involontariamente trascurati

Iodonna.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«A nche se cerco di pensare ad altro non ci riesco. È come se ci fosse un muro che l’angoscia continua a sfondare. Anche se lo aggiusto con una mattonella c’è questa voce che mi dice sempre che potrebbe succedere qualcosa. Io credo di parlare a nome di molti fratelli rari. Io non riesco mai a stare tranquillo ». Così Ernesto, 10 anni soltanto, parla del suo rapporto con la sorellina Eva Luna, affetta da una malattia rara. Ernesto è un rare sibling: uno dei tanti bambini – 450.000 in Italia – che vivono accanto a un fratello o una sorella con una malattia o un tumore raro, e che troppo spesso restano invisibili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

