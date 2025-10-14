Decidere di investire in Svizzera porta a una serie di vantaggi per i diretti interessati. Generalmente gli utili derivanti dalla vendita di titoli, indipendentemente che siano detenuti in azioni, Etf o altro, sono esenti dalle imposte sul reddito. Siamo davanti a un vero e proprio vantaggio fiscale, ma che ha un confine netto. Nel momento in cui l’attività di investimento viene considerata come commercio professionale di titoli, il capital gain diventa a tutti gli effetti un reddito imponibile. Quella che abbiamo enunciato non costituisce una semplice e banale distinzione fiscale. Essere qualificato come investitore professionale ha un impatto diretto sui profitti che derivano dalle attività indipendenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Investire in Svizzera conviene? Come risparmiare su tasse e dichiarazioni