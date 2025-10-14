Investe agente e scappa L’autore dell’incidente fermato in un bar e arrestato per spaccio

Ha investito con il suo monopattino un poliziotto ed è subito scappato, senza soccorrerlo. E da quel momento, il personale del commissariato Due Torri San Francesco ha attivato un’attività di indagine intensa, fino a rintracciare e fermare il responsabile. È finito così in manette un cittadino tunisino di 23 anni, ricercato dalla Questura per reato di fuga e omissione di soccorso con lesioni personali stradali, ma arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto domenica, mentre l’incidente è successo lunedì 29 settembre, in via del Pratello. Dove un agente, che ha avuto 30 giorni di prognosi per sospetta lesione del legamento crociato, è stato travolto dal mezzo del fuggitivo, mentre si trovava all’esterno del commissariato Due Torri San Francesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investe agente e scappa. L’autore dell’incidente fermato in un bar e arrestato per spaccio

